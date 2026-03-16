Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’894 0.4%  SPI 17’938 0.3%  Dow 46’946 0.8%  DAX 23’564 0.5%  Euro 0.9061 0.3%  EStoxx50 5’739 0.4%  Gold 5’002 -0.4%  Bitcoin 58’907 2.6%  Dollar 0.7879 -0.4%  Öl 100.2 -3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Sika41879292Rheinmetall345850NVIDIA994529Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526Idorsia36346343
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Sattes Plus voraus? Bank of America traut Tesla-Aktie massives Kurspotenzial zu
Roboter-Revolution: NVIDIA und Texas Instruments bündeln Kräfte für humanoide KI
Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
Kryptomarkt erholt sich: Bitcoin und Co. im Plus
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
eToro entdecken

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’655.34
Pkt
274.61
Pkt
1.13 %
22:16:01
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

NASDAQ 100-Performance im Blick 16.03.2026 22:34:01

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beendet den Montagshandel mit Gewinnen

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beendet den Montagshandel mit Gewinnen

Der NASDAQ 100 machte zum Handelsende Gewinne.

Zum Handelsschluss kletterte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.13 Prozent auf 24’655.34 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1.09 Prozent auf 24’646.18 Punkte an der Kurstafel, nach 24’380.73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24’606.46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24’794.29 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24’732.73 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, bei 25’132.94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, einen Stand von 19’704.64 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.19 Prozent abwärts. Bei 26’165.08 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 24’289.23 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Dollar Tree (+ 6.42 Prozent auf 114.36 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5.62 Prozent auf 147.52 USD), Arm (+ 5.14 Prozent auf 121.70 USD), Marvell Technology (+ 4.23 Prozent auf 91.58 USD) und Mondelez (+ 4.14 Prozent auf 57.16 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil CrowdStrike (-4.06 Prozent auf 423.84 USD), PepsiCo (-1.35 Prozent auf 157.72 USD), Starbucks (-1.34 Prozent auf 97.82 USD), Axon Enterprise (-1.32 Prozent auf 489.64 USD) und T-Mobile US (-1.18 Prozent auf 214.82 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 51’751’478 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.833 Bio. Euro den grössten Anteil.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.11 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?

Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.

Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

15:48 UniCredit greift nach der Commerzbank
11:18 UBS Logo UBS KeyInvest: Geldpolitik in Serie
09:23 SMI verlangsamt Talfahrt
09:18 Marktüberblick: Versorgeraktien im Rallymodus
13.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Nvidia
12.03.26 Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.03.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf ABB Ltd, Holcim Ltd, Schneider Electric SE
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’426.11 19.16 BDASDU
Short 13’679.77 13.81 SHRB5U
Short 14’190.26 8.92 S7LBMU
SMI-Kurs: 12’894.15 16.03.2026 17:30:00
Long 12’343.70 19.60 S9VBDU
Long 12’079.41 13.96 SXMBOU
Long 11’550.50 8.92 SKCBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Idorsia-Aktie verliert zweistellig: Chefin Gupta tritt zurück - Clozel wird Interims-CEO
UBS-Aktie dreht ins Plus: Bundesrat bereitet offenbar strengere Eigenmittelverordnung vor
Gold, Öl & Co. in KW 11: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
VanEck sieht Rot: Droht Bitcoin 2026 ein langwieriger Krypto-Winter?
NVIDIA-Aktie im Fokus: Start der GTC-Konferenz - Erwartungen an Jensen Huang
Reich durch Day Trading - Geht das wirklich?
BYD-Aktie beflügelt: Absatzprognosen und Durchbruch bei der Batterietechnologie erfreuen Anleger
Rüstungstitel im Aufwind: Darum steigen die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT
Kryptomarkt erholt sich: Bitcoin und Co. im Plus

Top-Rankings

KW 11: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 11: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 11: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 24’655.34 1.13%