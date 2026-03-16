NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beendet den Montagshandel mit Gewinnen

Zum Handelsschluss kletterte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.13 Prozent auf 24’655.34 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1.09 Prozent auf 24’646.18 Punkte an der Kurstafel, nach 24’380.73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24’606.46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24’794.29 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24’732.73 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, bei 25’132.94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, einen Stand von 19’704.64 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.19 Prozent abwärts. Bei 26’165.08 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 24’289.23 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Dollar Tree (+ 6.42 Prozent auf 114.36 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5.62 Prozent auf 147.52 USD), Arm (+ 5.14 Prozent auf 121.70 USD), Marvell Technology (+ 4.23 Prozent auf 91.58 USD) und Mondelez (+ 4.14 Prozent auf 57.16 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil CrowdStrike (-4.06 Prozent auf 423.84 USD), PepsiCo (-1.35 Prozent auf 157.72 USD), Starbucks (-1.34 Prozent auf 97.82 USD), Axon Enterprise (-1.32 Prozent auf 489.64 USD) und T-Mobile US (-1.18 Prozent auf 214.82 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 51’751’478 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.833 Bio. Euro den grössten Anteil.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.11 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch