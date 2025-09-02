Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040

202.08
CHF
-14.24
CHF
-6.58 %
09:43:07
BRXC
08.09.2025 08:01:16

T-Mobile US Market-Perform

T-Mobile US
202.08 CHF -6.58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US nach einer Gesprächsrunde mit mehreren Managern mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Die US-Tochter der Deutschen Telekom habe bei der Umsetzung ihrer operativen Prioritäten gute Arbeit geleistet, schrieb Laurent Yoon am Montag. Das Management konzentriere sich darauf, den Wachstumskurs konsequent fortzusetzen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:28 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 265.00
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
$ 252.76 		Abst. Kursziel*:
4.84%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
$ 252.76 		Abst. Kursziel aktuell:
4.84%
Analyst Name::
Laurent Yoon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

