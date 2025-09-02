T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
202.08CHF
-14.24CHF
-6.58 %
09:43:07
BRXC
08.09.2025 08:01:16
T-Mobile US Market-Perform
T-Mobile US
202.08 CHF -6.58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US nach einer Gesprächsrunde mit mehreren Managern mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Die US-Tochter der Deutschen Telekom habe bei der Umsetzung ihrer operativen Prioritäten gute Arbeit geleistet, schrieb Laurent Yoon am Montag. Das Management konzentriere sich darauf, den Wachstumskurs konsequent fortzusetzen./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:28 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 265.00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 252.76
|
Abst. Kursziel*:
4.84%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 252.76
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.84%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
