T-Mobile US 167.07 CHF 5.81% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Sebastiano Petti sieht auch für die aktualisierten Jahresziele noch Spielraum, wie er am Donnerstag schrieb./rob/ag/he;

