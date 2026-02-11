T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
167.07CHF
9.17CHF
5.81 %
15:59:26
BRXC
12.02.2026 14:51:25
T-Mobile US Overweight
T-Mobile US
167.07 CHF 5.81%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Sebastiano Petti sieht auch für die aktualisierten Jahresziele noch Spielraum, wie er am Donnerstag schrieb./rob/ag/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:33 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu T-Mobile US
|
11.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
|
11.02.26
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US zieht am Mittwochabend an (finanzen.ch)
|
11.02.26
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Mittwochnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart stärker (finanzen.ch)
|
11.02.26
|T-Mobile US gewinnt weniger Mobilfunkkunden als erwartet (AWP)
|
11.02.26
|Ausblick: T-Mobile US mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.02.26
|S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu T-Mobile US
|22.12.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
