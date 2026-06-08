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Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

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08.06.2026
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09.06.2026 06:47:40

Symrise Overweight

Symrise
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Edward Hockin rechnet mit einer Belebung des organischen Umsatzwachstums im zweiten Quartal auf 3 Prozent, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Halbjahresbericht Ende Juli schrieb./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 22:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Symrise AG Overweight
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
75.46 € 		Abst. Kursziel*:
32.52%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
75.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.93%
Analyst Name::
Edward Hockin 		KGV*:
-
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