Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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08.06.2026
SWX
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09.06.2026 06:47:40
Symrise Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Edward Hockin rechnet mit einer Belebung des organischen Umsatzwachstums im zweiten Quartal auf 3 Prozent, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Halbjahresbericht Ende Juli schrieb./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 22:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Overweight
|
Unternehmen:
Symrise AG
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
75.46 €
|
Abst. Kursziel*:
32.52%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
75.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.93%
|
Analyst Name::
Edward Hockin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse