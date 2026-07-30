Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’486 -0.6%  SPI 20’310 -0.5%  Dow 51’594 -2.2%  DAX 25’460 0.0%  Euro 0.9330 0.0%  EStoxx50 6’249 -0.7%  Gold 4’066 0.9%  Bitcoin 51’815 -1.0%  Dollar 0.8140 -0.6%  Öl 90.9 8.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Sika41879292Logitech2575132Kuros32581411Partners Group2460882Zurich Insurance1107539UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156ABB1222171Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Jefferies empfiehlt Dividenden-Schwergewichte als Schutz vor KI-Rücksetzer
Apple-Aktie im Blick: Konzern verklagt OpenAI wegen Geheimnisverrats durch Ex-Mitarbeiter
Tesla und SpaceX als Value-Aktien? Ein Experte erklärt seine Sichtweise
Ausblick: Strategy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: Samsung stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Plus500 Depot
Intrinsischer Wert 30.07.2026 03:13:35

Tesla und SpaceX als Value-Aktien? Ein Experte erklärt seine Sichtweise

Tesla und SpaceX als Value-Aktien? Ein Experte erklärt seine Sichtweise

Hohe Bewertungen, dünne Gewinne im Verhältnis zum Aktienkurs - auf den ersten Blick passen Tesla und SpaceX nicht ins klassische Bild einer Value-Aktie.

  • Der Value-Begriff des Experten richtet sich auf künftig erzielbare Cashflows, nicht allein auf aktuelle Multiples
  • Christopher Tsai von Tsai Capital ordnet Tesla und SpaceX als Value-Aktien ein
  • Die Einschätzung steht im Widerspruch zu Warnungen anderer Marktbeobachter wie Charles Schwab

Value-Aktien neu gedacht

Christopher Tsai, Präsident und Chief Investment Officer von Tsai Capital, zählt Tesla und SpaceX zu den Gewinnern der nächsten Entwicklungsstufe des Value-Investing, wie er MarketWatch in einem Interview im Juli sagte. Nach seiner Einschätzung unterläuft Anlegern ein klassischer Denkfehler, wenn sie hohe Bewertungsmultiplikatoren als Warnsignal deuten. Wer allein auf die aktuelle Bewertung schaue, übersehe, dass beide Unternehmen bewusst stark investieren und dadurch kurzfristig Gewinne schmälern, um langfristig mehr Wert zu schaffen, erklärte Tsai laut MarketWatch. Entscheidend sei nicht die Momentaufnahme, sondern die Frage, wie sich ein Basis-, ein Bär- und ein Bull-Szenario über einen Zeitraum von fünf Jahren entwickeln könnten, so der Fondsmanager weiter.

Tesla und SpaceX passen nicht ins klassische Value-Schema

Klassisches Value-Investing sucht üblicherweise nach Unternehmen mit niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und soliden, bereits realisierten Erträgen. Tesla und SpaceX erfüllen dieses Muster nicht, da beide Firmen einen erheblichen Teil ihrer Ressourcen in zukünftige Geschäftsfelder stecken, was aktuelle Gewinnkennzahlen belastet. Tsai bezeichnet dieses Verhalten jedoch als typisches Merkmal einer neuen Unternehmensgeneration, die er in einem im Mai veröffentlichten Whitepaper als vierte Evolutionsstufe des Value-Investing beschreibt, wie aus dem Bericht von MarketWatch hervorgeht. Diese Stufe geht laut Tsai über das von ihm so genannte 3.0-Modell hinaus, das Plattform- und Ökosystemunternehmen wie Amazon prägte, deren hohe Investitionen ebenfalls über längere Zeit die Profitabilität drückten, bevor sich daraus intrinsischer Wert entwickelte.

Vier Kriterien für Value Investing 4.0

Ein Unternehmen der vierten Stufe muss laut Tsai vier Bedingungen erfüllen: den Aufbau eines auf Intelligenz basierenden Wettbewerbsvorteils, die Produktion digitaler Arbeit als Kernprodukt, ein sich selbst tragendes Geschäftsmodell sowie die Reinvestition von Kapital in das operative Geschäft mit hoher Rendite. Diese Kriterien präsentierte Tsai dem Bericht zufolge auch beim Zurich Project 2026, einer Konferenz für Investoren. Nach seiner Einschätzung verfügen sowohl Tesla als auch SpaceX über tiefe Wettbewerbsgräben, die sich aus diesen Merkmalen ergeben, wobei Tsai gegenüber MarketWatch keine weiteren Details zu einzelnen Geschäftsbereichen von SpaceX nannte.

Zukunftsgeschäfte als Werttreiber

Bei Tesla verweist Tsai konkret auf das profitable Kerngeschäft mit Elektrofahrzeugen, das nach seiner Darstellung die Finanzierung weiterer, auf künstlicher Intelligenz basierender Geschäftsfelder ermöglicht, darunter die KI-Trainingsplattform Dojo und die Technologie für autonomes Fahren, Full Self-Driving. Tsai kaufte die Tesla-Aktie erstmals Anfang 2020 und hält sie seither im Portfolio, wie er gegenüber MarketWatch erläuterte. Nach Tsais eigener Einschätzung liege die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz und automobile Intelligenztechnologien tatsächlich zu den langfristigen Gewinnern zählen, nur zwischen einem und fünf Prozent, weshalb er bei der Titelauswahl ausserordentlich selektiv vorgehe.

Diversifikation über wenige, aber ausgewählte Werte

Tsai Capital verwaltet ein Portfolio, das nach Angaben des Fondsmanagers auf 14 Unternehmen hoher Qualität verteilt ist, wobei ausschliesslich Firmen mit klaren Wettbewerbsvorteilen berücksichtigt werden. Neben Tesla und SpaceX zählen dazu auch Cloud- und KI-Infrastrukturanbieter wie Amazon, Alphabet und Microsoft, deren Wachstum laut Tsai unabhängig davon gesichert sei, welches Unternehmen den Wettlauf um künstliche Intelligenz letztendlich gewinnt. Auch weniger etablierte Positionen wie das Baustoffunternehmen QXO, dessen Aktie über ein Jahr rund 34 Prozent verloren hat, sowie der Immobiliendatenanbieter CoStar Group gehören zum Portfolio. Bei CoStar verweist Tsai laut MarketWatch auf 60 aufeinanderfolgende Quartale mit zweistelligem Umsatzwachstum und sieht auch bei anhaltenden Problemen im Zusammenhang mit der Plattform Homes.com verschiedene Handlungsoptionen für das Management.

Gegenstimmen: Warnungen von Charles Schwab

Tsais Einschätzung steht im Kontrast zu Warnungen, die das Unternehmen Charles Schwab zuvor ausgesprochen hatte. Anlegern wurde demnach davon abgeraten, in Unternehmen zu investieren, deren Wachstumsversprechen weit in die Zukunft reichen, wie MarketWatch berichtete. Tsai widerspricht dieser Position ausdrücklich und argumentiert, dass erfolgreiches Value-Investing genau ein solches Vertrauen in künftige, noch nicht realisierte Erträge voraussetze.

Paul Schütte, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

So viel Gewinn hätte ein Tesla-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Gegen den Markt: Cathie Wood setzt erneut auf Aktien von SpaceX und Tesla
Abhör-Vorwurf: Beschwerde von Tesla zurückgewiesen - Aktie gibt nach

Bildquelle: SpaceX,Nadezda Murmakova / Shutterstock.com,Sergio Monti Photography / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback

Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Inside Trading & Investment

29.07.26 Logo WHS Fed-Entscheidung live: Hält die Notenbank still – oder kommt der nächste Zinsschock?
29.07.26 KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
29.07.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – An einem wichtigen Widerstand
28.07.26 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) auf Apple Inc, NVIDIA Corp, Broadcom Inc
28.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, UBS
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Marktüberblick: Ölpreisanstieg weckt Inflationssorgen
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
21.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’084.47 19.43 SK3BLU
Short 15’385.99 13.88 SWBWSU
Short 15’975.42 8.83 SRPBPU
SMI-Kurs: 14’486.10 29.07.2026 17:30:21
Long 13’886.96 19.82 SXBF7U
Long 13’543.03 13.55 SABIUU
Long 12’964.45 8.86 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie zieht kräftig an: Gewinn überraschend hoch im zweiten Quartal
UBS-Aktie legt zu: Quartalsgewinn übertrifft Markterwartungen
JPMorgan-Chef Jamie Dimon mit Markt-Absage: Warum er aktuell von Aktien und Anleihen abrät
Kursrutsch bei SpaceX: Aktie halbiert sich nach Rekordhoch
Cathie Woods Milliarden-Depot: Welche fünf Top-Picks die Star-Investorin NVIDIA vorzieht
Visa-Aktie steigt dank höherem Umsatz und Gewinn
NVIDIA Aktie News: NVIDIA wird am Mittwochabend ausgebremst
Rheinmetall-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet
SpaceX-Aktie treibt Kapital ab: Warum Amazon und Microsoft in Indexfonds Federn lassen müssen
Gegen den Markt: Cathie Wood setzt erneut auf Aktien von SpaceX und Tesla

Top-Rankings

KW 30: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 30: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 30: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.