|USDT-Performance
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18.03.2026 19:43:08
Tether: So viel hätte eine Kapitalanlage von vor 1 Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Tether verlieren können.
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Tether wurde am 17.03.2025 zu einem Wert von 1.000 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in USDTinvestiert, wäre er nun im Besitz von 99.99 Tether. Da sich der Wert von Tether am 17.03.2026 auf 1.000 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100.01 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0.01 Prozent zugenommen.
Am 04.02.2026 erreichte USDT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.9977 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 10.10.2025 bei 1.002 USD.
Redaktion finanzen.net
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