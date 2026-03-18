Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’765 -1.5%  SPI 17’804 -1.3%  Dow 46’344 -1.4%  DAX 23’502 -1.0%  Euro 0.9092 0.4%  EStoxx50 5’737 -0.6%  Gold 4’853 -2.9%  Bitcoin 56’290 -3.1%  Dollar 0.7919 0.9%  Öl 107.9 4.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156NVIDIA994529Partners Group2460882Stadler Rail217818Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Formycon verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses auf April - Aktie unter Druck
Ausblick: Alibaba öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ETF verkaufen: Wann ein Ausstieg sinnvoll sein kann
Tether: So viel hätte eine Kapitalanlage von vor 1 Jahr eingebracht
So viel Verlust wäre bei einem Dogecoin-Investment von vor 1 Jahr angefallen
Suche...
Langzeit-Investition 18.03.2026 19:43:08

So viel Verlust wäre bei einem Dogecoin-Investment von vor 1 Jahr angefallen

So viel Verlust wäre bei einem Dogecoin-Investment von vor 1 Jahr angefallen

Bei einer frühen Dogecoin-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Gestern vor 1 Jahr notierte Dogecoin bei 0.1735 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 576.39 DOGE-Coins Das Investment hätte nun einen Wert von 57.75 USD, da Dogecoin am 17.03.2026 0.1002 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 42.25 Prozent abgenommen.

Am 05.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.088265 USD. Am 13.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.2895 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: CKA / shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall