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Verzögerungen 18.03.2026 19:53:30

Formycon verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses auf April - Aktie unter Druck

Formycon verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses auf April - Aktie unter Druck

Das Biotechnologie-Unternehmen Formycon AG hat überraschend eine Verzögerung bei der Vorlage seiner Finanzergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr bekannt gegeben.

Formycon
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• Terminverschiebung des testierten Jahresabschlusses auf April 2026
• Erhöhter Prüfungsaufwand durch neues internes Finanzplanungssystem
• Negative Marktreaktion im nachbörslichen Handel unmittelbar nach Bekanntgabe

Wie die Gesellschaft am Mittwochabend in einer Ad-hoc-Mitteilung erklärte, kann der ursprüngliche Termin am 26. März 2026 nicht eingehalten werden.

Neues Finanzsystem sorgt für Verzögerungen

Als Hauptgrund für die Verschiebung nennt die in Planegg-Martinsried ansässige Gesellschaft die konzernweite Umstellung auf ein neues internes Finanzplanungssystem. Die Implementierung dieses Systems während des Berichtszeitraums habe bei den finalen Abschlussarbeiten zu einem unerwartet hohen Abstimmungs- und Validierungsaufwand geführt.

Laut Unternehmensangaben erfordern die Dokumentation und die abschliessenden Prüfungen mehr Zeit als ursprünglich kalkuliert, weshalb die testierten Unterlagen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollständig fertiggestellt werden konnten.

Veröffentlichung im April geplant

Trotz der Verzögerung gibt sich das Management zuversichtlich, die gesetzlichen und börsenrechtlichen Fristen einzuhalten. Die Publikation des testierten Jahres- und Konzernabschlusses 2025 ist nun für den Lauf des Aprils 2026 vorgesehen.

Ein exaktes Datum für die Veröffentlichung will die Formycon AG zeitnah bekannt geben. Die Aktie von Formycon ist unter anderem im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert, wo besonders strenge Transparenzrichtlinien gelten.

Die Formycon-Aktie bricht im nachbörslichen Tradegate-Handel rund fünf Prozent ein.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.xh

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Ohne BioNTech-Aktie: Diese Biotech-Aktien empfehlen Analysten für 2026

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

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