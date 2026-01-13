Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
Symrise Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Virginie Boucher-Ferte bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf eine Mitteilung des Herstellers von Geschmacksstoffen und Aromen, das Geschäft mit Terpenen zu veräußern und Abschreibungen darauf sowie auf die Beteiligung Swedencare vorzunehmen. Außerdem beschlossene Aktienrückkäufe könnten die Zuversicht des Unternehmens widerspiegeln, dass die größten geschäftlichen Herausforderungen weitgehend bewältigt seien, so die Expertin./mis/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Symrise AG Buy
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
83.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73.64 €
|
Abst. Kursziel*:
12.71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
73.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.50%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
