SMI 13'352 -0.6%  SPI 18'374 -0.7%  Dow 49'590 0.2%  DAX 25'403 0.0%  Euro 0.9313 0.1%  EStoxx50 6'021 0.1%  Gold 4'592 -0.1%  Bitcoin 73'486 1.1%  Dollar 0.7989 0.2%  Öl 65.0 1.1% 
Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

68.28
CHF
4.32
CHF
6.75 %
13:35:12
SWX
13.01.2026 12:10:24

Symrise Buy

Symrise
68.58 CHF 4.52%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Virginie Boucher-Ferte bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf eine Mitteilung des Herstellers von Geschmacksstoffen und Aromen, das Geschäft mit Terpenen zu veräußern und Abschreibungen darauf sowie auf die Beteiligung Swedencare vorzunehmen. Außerdem beschlossene Aktienrückkäufe könnten die Zuversicht des Unternehmens widerspiegeln, dass die größten geschäftlichen Herausforderungen weitgehend bewältigt seien, so die Expertin./mis/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

