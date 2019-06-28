Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’301 0.0%  SPI 16’996 0.0%  Dow 46’912 -0.8%  DAX 23’765 0.1%  Euro 0.9323 0.1%  EStoxx50 5’616 0.1%  Gold 4’010 0.8%  Bitcoin 82’032 0.4%  Dollar 0.8082 0.1%  Öl 64.0 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
Daimler Truck-Aktie: Warburg Research gibt Buy-Bewertung bekannt
Oerlikon-Aktie fester: Auftrag zur Lieferung für Thermospritzsystem
MDAX-Wert Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor 5 Jahren verloren
EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor 5 Jahren verdient
TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 10 Jahren eingefahren
Suche...

SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235

10.26
CHF
-0.14
CHF
-1.35 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.11.2025 09:17:20

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

SUSS MicroTec
29.37 CHF 3.65%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Die Markterwartungen für 2026 erschienen mittlerweile realistischer, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Der Fokus auf 2027 sollte eine Neubewertung der Aktien antreiben./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
58.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33.64 € 		Abst. Kursziel*:
72.41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
31.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
83.20%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse