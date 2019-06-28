SUSS MicroTec 29.37 CHF 3.65% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Die Markterwartungen für 2026 erschienen mittlerweile realistischer, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Der Fokus auf 2027 sollte eine Neubewertung der Aktien antreiben./rob/mis/ag;

