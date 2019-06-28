SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
10.26CHF
-0.14CHF
-1.35 %
28.06.2019
SWX
07.11.2025 09:17:20
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
SUSS MicroTec
29.37 CHF 3.65%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Die Markterwartungen für 2026 erschienen mittlerweile realistischer, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Der Fokus auf 2027 sollte eine Neubewertung der Aktien antreiben./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
58.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
33.64 €
Abst. Kursziel*:
72.41%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
31.66 €
Abst. Kursziel aktuell:
83.20%
Analyst Name::
Malte Schaumann
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
