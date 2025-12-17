Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'029 -0.2%  SPI 17'892 -0.2%  Dow 48'114 -0.6%  DAX 24'072 0.0%  Euro 0.9332 -0.1%  EStoxx50 5'722 0.1%  Gold 4'324 0.5%  Bitcoin 69'281 -0.8%  Dollar 0.7960 0.1%  Öl 59.9 1.8% 
Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

8.33
CHF
-0.46
CHF
-5.18 %
13:57:48
SWX
17.12.2025 12:46:46

Südzucker Hold

Südzucker
8.37 CHF -6.91%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Südzucker mit einem Kursziel von 9,60 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026/27 enttäusche, schrieb Oliver Schwarz am Mittwoch. Es sei eine deutlich negative Überraschung, dass sich das Unternehmen im Zucker-Geschäft selbst keine Fortschritte bei der Profitabilität zutraue./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

