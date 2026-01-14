Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
8.57CHF
0.01CHF
0.06 %
14:00:25
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.01.2026 12:40:25
Südzucker Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Südzucker nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 11 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein durchwachsenes Ergebnis folge auf schwache erste neun Monate des Geschäftsjahres, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Zuckermarkt bleibe schwierig./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Hold
|
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
9.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
9.18 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.91%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
9.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.70%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
12:29
|Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Mittag südwärts (finanzen.ch)
|
09:29
|Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker büsst am Dienstagnachmittag ein (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Börse Frankfurt: SDAX verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Experten sehen bei Südzucker-Aktie Potenzial (finanzen.net)