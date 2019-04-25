Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’624 0.1%  SPI 17’399 0.0%  Dow 46’358 -0.5%  DAX 24’614 0.0%  Euro 0.9324 0.0%  EStoxx50 5’628 0.1%  Gold 3’989 0.3%  Bitcoin 98’085 -0.1%  Dollar 0.8062 0.0%  Öl 64.3 -1.4% 
14.44
CHF
1.34
CHF
10.23 %
25.04.2019
SWX
10.10.2025 11:57:55

Südzucker Verkaufen

Südzucker
10.21 CHF -9.94%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker von 9,70 auf 9,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Zahlen des Nahrungsmittelkonzerns zum ersten Geschäftshalbjahr seien erwartbar schwach ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem seien die Aussichten für das Zucker- und das Ethanolgeschäft weiterhin eingetrübt. Das weitere Kursrisiko sei zwar begrenzt, für einen positiveren Investmentansatz mangele es aber an entsprechenden Kurstreibern./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 10:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 10:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Verkaufen
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
9.67 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
9.91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:57 Südzucker Verkaufen DZ BANK
11:11 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
09.10.25 Südzucker Hold Warburg Research
09.09.25 Südzucker Hold Warburg Research
22.08.25 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
