Südzucker Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 9,50 auf 9,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Hohe Abschreibungen dürften die Zahlen des Zuckerkonzerns für das Geschäftsjahr 2025/26 belasten, schrieb Oliver Schwarz in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Damit bereite sich das Unternehmen offenbar auf weiter schwierige Geschäftsbedingungen in Europa vor. Schwarz senkte seine Gewinnschätzungen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Hold
|
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
9.10 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
9.23 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.46%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
9.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.35%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
