Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

8.54
CHF
0.10
CHF
1.19 %
09:26:06
SWX
19.02.2026 08:51:05

Südzucker Hold

Südzucker
8.59 CHF -0.43%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 9,50 auf 9,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Hohe Abschreibungen dürften die Zahlen des Zuckerkonzerns für das Geschäftsjahr 2025/26 belasten, schrieb Oliver Schwarz in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Damit bereite sich das Unternehmen offenbar auf weiter schwierige Geschäftsbedingungen in Europa vor. Schwarz senkte seine Gewinnschätzungen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

