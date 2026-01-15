Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
8.80CHF
0.21CHF
2.39 %
11:30:30
SWX
15.01.2026 10:16:38
Südzucker Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 8,80 auf 9,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngsten Zahlen zum dritten Quartal seien besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag in seinem Resümee. Damit zeichne sich ein Licht am Ende des Tunnels ab./mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
9.50 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
9.43 €
Abst. Kursziel*:
0.74%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
9.51 €
Abst. Kursziel aktuell:
-0.11%
Analyst Name::
Oliver Schwarz
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
