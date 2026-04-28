Südzucker 10.64 CHF 1.36% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Südzucker nach vorläufigen Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate belegten zwar die im Jahresverlauf erwartete, deutlich abnehmende Dynamik, lägen aber knapp über seinen bereits gesunkenen Erwartungen, schrieb Michael Kuhn in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:01 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.