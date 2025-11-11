Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
32.19CHF
1.10CHF
3.53 %
14:08:15
BRXC
12.11.2025 11:35:46
Ströer SECo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen hätten keine Überraschungen parat gehabt, schrieb Anna Patrice am Dienstagabend in ihrer Nachbetrachtung. Ohnehin stehe das kommende Jahr im Fokus, für das Chef Udo Müller von der Möglichkeit einer Rückkehr zu prozentual zweistelligem Wachstum in der Außenwerbung gesprochen habe./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 23:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
69.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34.70 €
|
Abst. Kursziel*:
98.85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
94.92%
|
Analyst Name::
Anna Patrice
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
