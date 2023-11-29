Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991

29.11.2023
22.09.2025 15:03:32

Ströer SECo Equal Weight

Ströer
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer von 50 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Julien Roch sprach in seiner am Montag vorliegenden Bewertung der Prognosesenkung von Ströer von einer Fortsetzung des schwachen Werbemarkts in Deutschland nach der vorherigen Warnung von ProSiebenSat.1. Konkurrent RTL dürfte der nächste sein./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Equal Weight
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
43.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
39.15 € 		Abst. Kursziel*:
9.83%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
37.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.91%
Analyst Name::
Julien Roch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

