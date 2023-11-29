Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
51.12CHF
11.09CHF
27.71 %
29.11.2023
BRXC
22.09.2025 15:03:32
Ströer SECo Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer von 50 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Julien Roch sprach in seiner am Montag vorliegenden Bewertung der Prognosesenkung von Ströer von einer Fortsetzung des schwachen Werbemarkts in Deutschland nach der vorherigen Warnung von ProSiebenSat.1. Konkurrent RTL dürfte der nächste sein./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
43.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
39.15 €
Abst. Kursziel*:
9.83%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
37.75 €
Abst. Kursziel aktuell:
13.91%
Analyst Name::
Julien Roch
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
09:29
|Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
19.09.25
|Ströer-Aktie dreht leicht ins Plus: Werbevermarkter senkt Prognose (AWP)
19.09.25
|XETRA-Handel MDAX in der Verlustzone (finanzen.ch)
19.09.25
|Werbevermarkter Ströer senkt Jahresprognose - Aktie verliert (AWP)
19.09.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
19.09.25
|Ströer senkt Prognose: Aktie knickt ein (Dow Jones)
18.09.25
|EQS-Adhoc: Ströer adjusts outlook for financial year 2025 (EQS Group)
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|15:03
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|09:49
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:35
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|51.12
|27.71%
