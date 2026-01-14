Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
34.37CHF
-0.09CHF
-0.26 %
12:54:45
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.01.2026 11:12:57
Ströer SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Der Werbemarkt dürfte sich 2026 erholen, schrieb Marcus Diebel am Dienstagabend nach einer Gesprächsrunde mit dem Co-Chef Christian Schmalzl im Rahmen der European Internet Days. Künftige Übernahmeaktivitäten blieben schwer einzuschätzen./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 21:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
36.75 €
|
Abst. Kursziel*:
30.61%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
36.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.91%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
09.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
08.01.26
|MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ströer SE von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
01.01.26
|MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Ströer SE-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten (finanzen.net)
|
25.12.25
|MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
22.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
|
22.12.25
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
18.12.25
|MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ströer SE von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)