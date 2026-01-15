Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
Ströer SECo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität. Mit Blick auf Ströer schrieben sie, der digitale Außenwerbebereich sei noch nicht ausreichend erschlossen. Darin stecke für das Unternehmen das größte Aufholpotenzial./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Outperform
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
36.60 €
|
Abst. Kursziel*:
50.27%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
36.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52.14%
|
Analyst Name::
Christophe Cherblanc
|
KGV*:
-
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|11:11
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|09.12.25
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|33.58
|-2.48%
