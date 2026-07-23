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STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223

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24.07.2026 11:27:56

STMicroelectronics Buy

STMicroelectronics
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 75 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern habe ein ordentliches zweites Quartal hinter sich gebracht, aber für das dritte eine Prognose unter der normalen Saisonalität gegeben, schrieb Johannes Schaller am Freitag nach dem Bericht. Mit Blick auf 2027 sei die Anlagestory aber vollständig intakt./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
48.07 € 		Abst. Kursziel*:
45.62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
47.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45.91%
Analyst Name::
Johannes Schaller 		KGV*:
-
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