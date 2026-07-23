STMicroelectronics 44.65 CHF -1.31% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 75 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern habe ein ordentliches zweites Quartal hinter sich gebracht, aber für das dritte eine Prognose unter der normalen Saisonalität gegeben, schrieb Johannes Schaller am Freitag nach dem Bericht. Mit Blick auf 2027 sei die Anlagestory aber vollständig intakt./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.