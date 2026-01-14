NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 8 auf 8,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Die neutral bewertete Stellantis-Aktie zählt er jedoch nicht dazu. Er teilt nicht den Optimismus einiger Akteure, dass der Aktienkurs des Autokonzerns vor einer starken Erholung steht./tih/ag;