Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Stellantis Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 8 auf 8,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Die neutral bewertete Stellantis-Aktie zählt er jedoch nicht dazu. Er teilt nicht den Optimismus einiger Akteure, dass der Aktienkurs des Autokonzerns vor einer starken Erholung steht./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Market-Perform
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
8.50 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
8.72 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.48%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
8.69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.19%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantis
|
09:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittwochvormittag in Grün (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Paris: CAC 40 zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Verluste in Paris: CAC 40 schwächelt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Dienstagshandel in Paris: CAC 40 liegt im Minus (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 zeigt sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|09:21
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|09:21
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|22.12.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|8.11
|0.12%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:31
|
UBS AG
Boeing Buy
|10:28
|
Warburg Research
PNE Buy
|10:27
|
UBS AG
Alstom Neutral
|10:26
|
UBS AG
Volvo AB Buy
|10:25
|
JP Morgan Chase & Co.
Sanofi Neutral
|10:22
|
Warburg Research
Aurubis Hold
|10:20
|
Bernstein Research
Vestas Wind Systems A-S Outperform