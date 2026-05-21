Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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Stellantis Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Wenn es ein verbindendes Thema auf dem Kapitalmarkttag des Autobauers gegeben habe, dann sei es wohl die Erkenntnis gewesen, dass man für zu lange Zeit zu viele Marktsegmente nicht berücksichtigt habe, schrieb Stephen Reitman am Freitag nach der Veranstaltung in den USA./rob/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Market-Perform
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
6.20 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
6.47 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.14%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
6.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.80%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
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