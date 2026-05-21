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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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22.05.2026 07:23:46

Stellantis Market-Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Wenn es ein verbindendes Thema auf dem Kapitalmarkttag des Autobauers gegeben habe, dann sei es wohl die Erkenntnis gewesen, dass man für zu lange Zeit zu viele Marktsegmente nicht berücksichtigt habe, schrieb Stephen Reitman am Freitag nach der Veranstaltung in den USA./rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 01:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 04:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Stellantis Market-Perform
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Stellantis 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Stephen Reitman 		KGV*:
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