NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Wenn es ein verbindendes Thema auf dem Kapitalmarkttag des Autobauers gegeben habe, dann sei es wohl die Erkenntnis gewesen, dass man für zu lange Zeit zu viele Marktsegmente nicht berücksichtigt habe, schrieb Stephen Reitman am Freitag nach der Veranstaltung in den USA./rob/ajx;