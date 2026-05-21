Stellantis 5.89 CHF -1.56% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Autobauer habe sich für 2028 bis 2030 ausgesprochen ehrgeizige Ziele gesetzt, schrieb Henning Cosman am Freitag nach dem Kapitalmarkttag in den USA und titelte: "Zu schön, um wahr zu sein?"/rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:30 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.