Galenica übernimmt Mehrheit an polnischem Pharmadistributor

Galenica -Tochter Verfora übernimmt 51 Prozent am polnischen Pharmadistributor Qpharma. Damit baut der Gesundheitskonzern sein Vertriebsnetz in Mittel- und Osteuropa aus, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Qpharma ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Polen und seit mehr als 20 Jahren im Gesundheitsmarkt tätig. Das Unternehmen vermarktet und vertreibt verschreibungspflichtige Medikamente, rezeptfreie Produkte und Nahrungsergänzungsmittel. Der Umsatz liegt im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Qpharma hält exklusive Vertriebsrechte für verschiedene Marken in Polen, Tschechien und der Slowakei. Das Unternehmen vertreibt bereits seit Jahren Verfora-Produkte, darunter Perskindol in Polen und Tschechien sowie seit 2025 Padma-Produkte in Polen.

Verfora baut Vertriebsnetz in Europa aus

Mit der Übernahme sichert sich Verfora neben Österreich ein zweites Vertriebsnetz in Europa. Qpharma soll weiter vom bisherigen CEO Zbyszek Czop geführt werden.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Zum Kaufpreis machten die Parteien keine Angaben.

Die Galenica-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,39 Prozent auf 90,65 CHF.

Bern (awp)