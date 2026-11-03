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XETRA-Handel im Fokus 03.11.2026 09:28:13

Verluste in Frankfurt: SDAX fällt zum Start zurück

Verluste in Frankfurt: SDAX fällt zum Start zurück

Der SDAX gibt am zweiten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 1.87 Prozent leichter bei 17’877.08 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90.431 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.585 Prozent auf 18’111.09 Punkte an der Kurstafel, nach 18’217.69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Dienstag bei 18’111.09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17’877.08 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 18’194.70 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, stand der SDAX noch bei 18’524.47 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der SDAX auf 16’543.43 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.00 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Deutsche Euroshop (+ 1.25 Prozent auf 16.26 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0.52 Prozent auf 35.02 EUR), KWS SAAT SE (+ 0.00 Prozent auf 66.50 EUR), Adtran Networks SE (+ 0.00 Prozent auf 21.90 EUR) und Springer Nature (+ 0.00 Prozent auf 20.55 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen TeamViewer (-20.26 Prozent auf 5.77 EUR), LPKF Laser Electronics (-3.85 Prozent auf 10.00 EUR), GFT SE (-3.69 Prozent auf 27.40 EUR), SGL Carbon SE (-3.18 Prozent auf 4.87 EUR) und secunet Security Networks (-3.12 Prozent auf 233.00 EUR).

Welche Aktien im SDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. 699’716 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 5.097 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2.36 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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