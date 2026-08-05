Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start fester

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0.49 Prozent höher bei 26’715.31 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.425 Prozent auf 26’698.02 Punkte an der Kurstafel, nach 26’584.99 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 26’631.72 Punkte, das Tageshoch hingegen 26’739.00 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 4.96 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, einen Stand von 25’832.67 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 05.05.2026, den Stand von 25’326.13 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 20’916.55 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 14.98 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 13.31 Prozent auf 73.96 USD), Wynn Resorts (+ 10.53 Prozent auf 107.88 USD), Geron (+ 10.07 Prozent auf 1.48 USD), Amgen (+ 5.99 Prozent auf 413.37 USD) und Royal Gold (+ 3.90 Prozent auf 214.06 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen USANA Health Sciences (-26.60 Prozent auf 16.72 USD), SpaceX (-10.33 Prozent auf 112.38 USD), Donegal Group B (-8.30 Prozent auf 21.00 USD), Nice Systems (-6.59 Prozent auf 96.48 USD) und inTest (-6.25 Prozent auf 13.50 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 11’149’590 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.333 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18.52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch