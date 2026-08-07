SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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SpaceX Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SpaceX von 205 auf 220 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem ersten Quartalsbericht nach dem Börsendebüt habe der Weltraum- und KI-Konzern seine großen Zielmärkte untermauert, schrieb Goldman-Sachs-Analyst Eric Sheridan am Mittwoch. Er hob die Fortschritte im KI-Bereich hervor. Diese seien der Grund für seine veränderten Prognosen./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Buy
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 220.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 125.33
|
Abst. Kursziel*:
75.54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 133.11
|
Abst. Kursziel aktuell:
65.28%
|
Analyst Name::
Eric Sheridan
|
KGV*:
-
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