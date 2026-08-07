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05.08.2026 07:19:40

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SpaceX von 205 auf 220 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem ersten Quartalsbericht nach dem Börsendebüt habe der Weltraum- und KI-Konzern seine großen Zielmärkte untermauert, schrieb Goldman-Sachs-Analyst Eric Sheridan am Mittwoch. Er hob die Fortschritte im KI-Bereich hervor. Diese seien der Grund für seine veränderten Prognosen./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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