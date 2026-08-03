SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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SpaceX Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Für den Weltraum- und KI-Konzern von Elon Musk sei es ein "holpriger Weg" zum ersten Ergebnisbericht, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hält trotz des jüngsten Abwärtsdrucks an seiner langfristig optimistischen These fest. Neben Unsicherheiten im KI-Bereich und der Komplexität einer möglichen Tesla-Fusion sei das Hauptproblem zuletzt die Furcht vor dem Ende der Haltefristen gewesen. Er geht davon aus, dass sich die Aktie stabilisiert, wenn dieses Thema durch ist./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Buy
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 255.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 111.36
|
Abst. Kursziel*:
128.99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 111.61
|
Abst. Kursziel aktuell:
128.47%
|
Analyst Name::
Edison Yu
|
KGV*:
-
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