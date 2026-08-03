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SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031

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03.08.2026 16:36:59

SpaceX Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Für den Weltraum- und KI-Konzern von Elon Musk sei es ein "holpriger Weg" zum ersten Ergebnisbericht, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hält trotz des jüngsten Abwärtsdrucks an seiner langfristig optimistischen These fest. Neben Unsicherheiten im KI-Bereich und der Komplexität einer möglichen Tesla-Fusion sei das Hauptproblem zuletzt die Furcht vor dem Ende der Haltefristen gewesen. Er geht davon aus, dass sich die Aktie stabilisiert, wenn dieses Thema durch ist./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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