FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Für den Weltraum- und KI-Konzern von Elon Musk sei es ein "holpriger Weg" zum ersten Ergebnisbericht, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hält trotz des jüngsten Abwärtsdrucks an seiner langfristig optimistischen These fest. Neben Unsicherheiten im KI-Bereich und der Komplexität einer möglichen Tesla-Fusion sei das Hauptproblem zuletzt die Furcht vor dem Ende der Haltefristen gewesen. Er geht davon aus, dass sich die Aktie stabilisiert, wenn dieses Thema durch ist./tih/he;