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NASDAQ-Handel im Fokus 05.08.2026 18:00:33

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt

Der NASDAQ Composite zeigt sich am dritten Tag der Woche leichter.

Nice Systems
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Am Mittwoch geht es im NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0.42 Prozent auf 26’474.33 Punkte abwärts. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.425 Prozent fester bei 26’698.02 Punkten in den Mittwochshandel, nach 26’584.99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 26’739.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’464.41 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 4.01 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 25’832.67 Punkte. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der NASDAQ Composite 25’326.13 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 20’916.55 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 13.94 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27’190.21 Punkten. 20’690.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Geron (+ 16.04 Prozent auf 1.56 USD), AXT (+ 9.67 Prozent auf 71.58 USD), Wynn Resorts (+ 7.55 Prozent auf 104.97 USD), ACADIA Pharmaceuticals (+ 6.19 Prozent auf 28.83 USD) und Methode Electronics (+ 5.70 Prozent auf 15.96 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil USANA Health Sciences (-28.75 Prozent auf 16.23 USD), ADTRAN (-10.71 Prozent auf 7.03 EUR), SpaceX (-8.24 Prozent auf 115.00 USD), Nice Systems (-6.29 Prozent auf 96.79 USD) und inTest (-6.18 Prozent auf 13.51 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 24’543’023 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.333 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18.52 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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