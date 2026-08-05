Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite mit Abgaben

Um 20:01 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.49 Prozent leichter bei 26’455.06 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0.425 Prozent höher bei 26’698.02 Punkten, nach 26’584.99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 26’739.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’393.65 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3.94 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, einen Wert von 25’832.67 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, stand der NASDAQ Composite bei 25’326.13 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 20’916.55 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13.86 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27’190.21 Punkte. Bei 20’690.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Geron (+ 16.04 Prozent auf 1.56 USD), AXT (+ 12.30 Prozent auf 73.30 USD), Methode Electronics (+ 8.41 Prozent auf 16.37 USD), ACADIA Pharmaceuticals (+ 6.04 Prozent auf 28.79 USD) und Wynn Resorts (+ 5.68 Prozent auf 103.14 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil USANA Health Sciences (-34.33 Prozent auf 14.96 USD), SpaceX (-10.88 Prozent auf 111.70 USD), ADTRAN (-10.71 Prozent auf 7.03 EUR), FreightCar America (-7.03 Prozent auf 7.94 USD) und Lattice Semiconductor (-6.99 Prozent auf 128.36 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 31’511’460 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.333 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18.52 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch