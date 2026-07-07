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SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031

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07.07.2026 16:30:59

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SpaceX mit "Buy" und einem Kursziel von 255 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Durch den Aufbau von Infrastrukturen in den Bereichen Transport, Konnektivität und Künstliche Intelligenz trage das Unternehmen dazu bei, die Menschheit auf mehrere Planeten zu bringen, schrieb Edison Yu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Transportwesen habe SpaceX erreicht, woran Regierungen jahrzehntelang gescheitert seien: große Raketen zuverlässig, wiederverwendbar und zunehmend erschwinglich zu machen ? mit dem Höhepunkt Starship. Ähnlich verhalte es sich mit Satelliten. Starlink habe sich zu einem Konnektivitätsnetzwerk für Verbraucher, Unternehmen und Regierungen entwickelt./la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 09:33 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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