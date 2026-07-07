SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SpaceX Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SpaceX mit "Buy" und einem Kursziel von 255 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Durch den Aufbau von Infrastrukturen in den Bereichen Transport, Konnektivität und Künstliche Intelligenz trage das Unternehmen dazu bei, die Menschheit auf mehrere Planeten zu bringen, schrieb Edison Yu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Transportwesen habe SpaceX erreicht, woran Regierungen jahrzehntelang gescheitert seien: große Raketen zuverlässig, wiederverwendbar und zunehmend erschwinglich zu machen ? mit dem Höhepunkt Starship. Ähnlich verhalte es sich mit Satelliten. Starlink habe sich zu einem Konnektivitätsnetzwerk für Verbraucher, Unternehmen und Regierungen entwickelt./la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Buy
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 255.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
132.66 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
$ 151.02
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Edison Yu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SpaceX
|
14:44
|SpaceX-Aktie nach dem Börsengang: Drei Belastungsfaktoren für den weiteren Kursverlauf (finanzen.ch)
|
06.07.26