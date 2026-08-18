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NASDAQ 100 aktuell 18.08.2026 16:01:16

Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

NASDAQ 100-Handel am Dienstag.

Der NASDAQ 100 verliert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr 1.48 Prozent auf 29’552.69 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 1.34 Prozent schwächer bei 29’594.89 Punkten, nach 29’995.38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 29’510.55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29’677.29 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 28’592.66 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 28’994.37 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 23’713.76 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 17.24 Prozent nach oben. Bei 30’762.20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22’841.42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intuit (+ 3.41 Prozent auf 347.06 USD), DoorDash (+ 3.24 Prozent auf 219.61 USD), Adobe (+ 2.93 Prozent auf 261.49 USD), Thomson Reuters (+ 2.51 Prozent auf 101.55 USD) und Monster Beverage (+ 2.42 Prozent auf 46.62 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Teradyne (-7.34 Prozent auf 410.60 USD), CoreWeave (-6.80 Prozent auf 98.80 USD), Arm (-6.61 Prozent auf 253.49 USD), Marvell Technology (-6.36 Prozent auf 219.42 USD) und Lam Research (-5.97 Prozent auf 323.31 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 3’231’904 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.709 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6.47 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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