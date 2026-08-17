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17.08.2026 20:03:24
Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite nachmittags schwächer
Der NASDAQ Composite fällt aktuell.
Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.29 Prozent tiefer bei 26’651.48 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.208 Prozent stärker bei 26’784.65 Punkten in den Handel, nach 26’729.16 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 26’798.40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’644.14 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite
Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25’520.24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26’225.14 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Stand von 21’622.98 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14.70 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27’190.21 Punkten. 20’690.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 19.29 Prozent auf 97.39 USD), Nissan Motor (+ 7.06 Prozent auf 2.20 USD), CIENA (+ 5.99 Prozent auf 454.46 USD), Applied Materials (+ 5.88 Prozent auf 537.01 USD) und SpaceX (+ 5.68 Prozent auf 147.95 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Donegal Group B (-6.98 Prozent auf 22.40 USD), NETGEAR (-6.87 Prozent auf 22.49 USD), JetBlue Airways (-6.28 Prozent auf 5.30 USD), USANA Health Sciences (-5.46 Prozent auf 12.64 USD) und Align Technology (-5.17 Prozent auf 171.93 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 16’567’488 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4.701 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf
Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 20.00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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