Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus

Am Dienstag tendiert der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ 1.25 Prozent schwächer bei 26’312.55 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1.12 Prozent schwächer bei 26’346.88 Punkten in den Handel, nach 26’644.91 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 26’422.50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’289.68 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25’520.24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der NASDAQ Composite 26’090.73 Punkte auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 21’629.77 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 13.24 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Lifetime Brands (+ 4.31 Prozent auf 9.92 USD), Intuit (+ 3.41 Prozent auf 347.06 USD), Blackbaud (+ 2.95 Prozent auf 44.67 USD), Adobe (+ 2.93 Prozent auf 261.49 USD) und Exponent (+ 2.81 Prozent auf 68.05 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Donegal Group B (-9.01 Prozent auf 22.51 USD), inTest (-8.19 Prozent auf 12.89 USD), Baiducom (-7.75 Prozent auf 96.05 USD), FormFactor (-7.59 Prozent auf 127.67 USD) und Taylor Devices (-7.49 Prozent auf 51.20 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 3’231’904 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.709 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Im NASDAQ Composite präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20.48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch