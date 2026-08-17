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Marktbericht 17.08.2026 22:33:42

Montagshandel in New York: NASDAQ Composite letztendlich in Rot

Montagshandel in New York: NASDAQ Composite letztendlich in Rot

Der NASDAQ Composite verlor am Abend an Wert.

World Acceptance
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Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.32 Prozent leichter bei 26’644.91 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.208 Prozent auf 26’784.65 Punkte an der Kurstafel, nach 26’729.16 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 26’798.40 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’626.37 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 25’520.24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 26’225.14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21’622.98 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14.67 Prozent. Bei 27’190.21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 17.55 Prozent auf 95.97 USD), Patterson-UTI Energy (+ 7.43 Prozent auf 12.22 USD), Nissan Motor (+ 7.06 Prozent auf 2.20 USD), Applied Materials (+ 5.55 Prozent auf 535.31 USD) und Methode Electronics (+ 5.48 Prozent auf 18.08 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen JetBlue Airways (-7.26 Prozent auf 5.24 USD), NETGEAR (-6.38 Prozent auf 22.61 USD), Align Technology (-5.60 Prozent auf 171.16 USD), Comtech Telecommunications (-5.11 Prozent auf 1.67 USD) und Cogent Communications (-4.95 Prozent auf 10.75 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 24’562’827 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.701 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Mit 20.00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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