Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Montagmittag freundlich

Am Montag geht es im NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0.16 Prozent auf 26’772.64 Punkte aufwärts. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.208 Prozent auf 26’784.65 Punkte an der Kurstafel, nach 26’729.16 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’798.40 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26’705.06 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 17.07.2026, den Stand von 25’520.24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26’225.14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, lag der NASDAQ Composite bei 21’622.98 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 15.22 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Zählern.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 13.40 Prozent auf 92.58 USD), Nissan Motor (+ 7.06 Prozent auf 2.20 USD), SpaceX (+ 6.39 Prozent auf 148.94 USD), CIENA (+ 5.78 Prozent auf 453.55 USD) und Applied Materials (+ 5.42 Prozent auf 534.68 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen NETGEAR (-5.67 Prozent auf 22.78 USD), JetBlue Airways (-5.66 Prozent auf 5.33 USD), TransAct Technologies (-5.19 Prozent auf 4.93 USD), Cogent Communications (-5.13 Prozent auf 10.73 USD) und 3D Systems (-4.85 Prozent auf 3.53 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 13’112’663 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.701 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20.00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch