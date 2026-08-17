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Kursverlauf 17.08.2026 22:33:42

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Am ersten Tag der Woche agierten die Börsianer in New York vorsichtiger.

Der NASDAQ 100 schloss am Montag nahezu unverändert (minus 0.17 Prozent) bei 29’995.38 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.348 Prozent auf 30’150.77 Punkte an der Kurstafel, nach 30’046.14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30’195.72 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’971.92 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 17.07.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 28’592.66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29’125.20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 23’712.07 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 19.00 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30’762.20 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Sandisk (+ 8.88 Prozent auf 1’786.85 USD), Teradyne (+ 5.81 Prozent auf 443.14 USD), Applied Materials (+ 5.55 Prozent auf 535.31 USD), Marvell Technology (+ 5.54 Prozent auf 234.33 USD) und Western Digital (+ 5.35 Prozent auf 536.01 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Thomson Reuters (-4.39 Prozent auf 99.06 USD), Ross Stores (-4.11 Prozent auf 235.28 USD), Autodesk (-3.98 Prozent auf 241.64 USD), Adobe (-3.78 Prozent auf 254.04 USD) und Workday (-3.77 Prozent auf 191.18 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 24’562’827 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.701 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.47 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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