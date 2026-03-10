Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags

Um 15:40 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 2.36 Prozent auf 17’274.82 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 84.681 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 2.04 Prozent stärker bei 17’220.75 Punkten in den Dienstagshandel, nach 16’875.75 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17’209.07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 17’344.52 Einheiten.

SDAX seit Beginn Jahr

Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 10.02.2026, den Wert von 18’318.46 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.12.2025, wurde der SDAX mit 16’819.19 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, wies der SDAX einen Stand von 15’297.28 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0.466 Prozent nach unten. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18’480.20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’671.12 Punkten.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Dermapharm (+ 8.26 Prozent auf 41.30 EUR), SMA Solar (+ 7.41 Prozent auf 31.88 EUR), SFC Energy (+ 7.23 Prozent auf 15.72 EUR), DEUTZ (+ 6.98 Prozent auf 10.88 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6.61 Prozent auf 30.66 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen EVOTEC SE (-13.91 Prozent auf 4.54 EUR), HelloFresh (-2.80 Prozent auf 4.78 EUR), Nagarro SE (-1.76 Prozent auf 52.95 EUR), ATOSS Software (-1.68 Prozent auf 87.60 EUR) und PNE (-1.19 Prozent auf 8.30 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SDAX auf

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 5’015’429 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 4.372 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.38 Prozent bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch