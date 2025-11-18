SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
28.53CHF
-1.05CHF
-3.56 %
17:29:55
BRXC
18.11.2025 18:09:16
SMA Solar Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 22 auf 39 Euro angehoben. Der Hersteller von Wechselrichtern für die Solarbranche kehre wieder zu Profitabilität zurück, schrieb Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen scheine das Schlimmste hinter sich zu haben./rob/bek/niw;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 09:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30.92 €
|
Abst. Kursziel*:
26.13%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
31.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.03%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
