SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
26.85CHF
-1.03CHF
-3.68 %
10:08:40
BRXC
13.11.2025 08:14:39
SMA Solar Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Die Gewinn- und Verlustrechnung des Herstellers von Solaranlagen decke sich mit den Erwartungen, schrieb Constantin Hesse in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Auftragseingang sei stark./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:51 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
22.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
19.00 €
|
Abst. Kursziel*:
15.79%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
28.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23.88%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
