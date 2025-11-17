SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
17.11.2025 10:42:28
SMA Solar Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SMA Solar auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das dritte Quartal des Solar-Wechselrichterkonzerns sei weitgehend erwartungsgemäß verlaufen, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Montag vorliegenden Rückblick./gl/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
32.88 €
|
Abst. Kursziel*:
-48.30%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
31.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-46.07%
|
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
09:29
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar verteuert sich am Vormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel: Anleger lassen SDAX zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
14.11.25
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar bricht am Freitagnachmittag nach oben aus (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu SMA Solar AG
