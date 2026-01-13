Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 39 auf 37 Euro gesenkt. Am Markt würden die Margenbelastungen durch Investitionen in Forschung und Entwicklung unterschätzt, vor allem wenn sich die Sparte Home & Business Solutions des Wechselrichterherstellers nicht deutlich erhole, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
34.94 € 		Abst. Kursziel*:
5.90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.94%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SMA Solar AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SMA Solar AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06:54 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
13.11.25 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
