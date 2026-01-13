SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
30.28CHF
-3.68CHF
-10.83 %
09:13:56
BRXC
13.01.2026 06:54:41
SMA Solar Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 39 auf 37 Euro gesenkt. Am Markt würden die Margenbelastungen durch Investitionen in Forschung und Entwicklung unterschätzt, vor allem wenn sich die Sparte Home & Business Solutions des Wechselrichterherstellers nicht deutlich erhole, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
34.94 €
|
Abst. Kursziel*:
5.90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.94%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
12.01.26
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Montagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Handel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
12.01.26
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar verliert am Montagvormittag (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich stärker (finanzen.ch)
Analysen zu SMA Solar AG
|06:54
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
