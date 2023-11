NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sixt nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Der Autovermieter habe solide abgeschnitten und die Konsensschätzungen knapp übertroffen, schrieb Analyst Constantin Hesse am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Auch der neue Umsatzausblick sei höher als erwartet./gl/ajx;