GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK anlässlich des
angekündigten Wechsels an der Führungsspitze mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight"
belassen. Die Ernennung des bisherigen Marketing- und Vertriebschefs Luke Miels zum neuen
Unternehmenschef im kommenden Jahr dürfte ihm vor Ablauf des Dolutegravir-Patents 2028 Zeit
verschaffen, sich auf die nächste Wachstumsphase des Pharmakonzerns zu fokussieren, schrieb Zain
Ebrahim am Montag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG,
Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-
afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14.00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
15.21 £
|
Abst. Kursziel*:
-7.96%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
15.24 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.11%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
