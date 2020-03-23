pbb Aktie 324330 / DE0008019001
6.54CHF
-5.81CHF
-47.04 %
23.03.2020
SWX
29.09.2025 09:37:02
pbb Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 8,30 Euro auf "Buy" belassen. Die im Vorfeld getroffenen Maßnahmen zum Verkauf des US-Finanzierungsgeschäfts und zum Kauf der Deutsche Investment Group seien die richtigen Schritte des Immobilienfinanzierers, um die angestrebte höhere Profitabilität zu erreichen, schrieb Andreas Pläsier am Montag./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Buy
|
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
8.30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4.97 €
|
Abst. Kursziel*:
67.00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67.47%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
