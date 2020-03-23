pbb 5.20 CHF -8.14% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 8,30 Euro auf "Buy" belassen. Die im Vorfeld getroffenen Maßnahmen zum Verkauf des US-Finanzierungsgeschäfts und zum Kauf der Deutsche Investment Group seien die richtigen Schritte des Immobilienfinanzierers, um die angestrebte höhere Profitabilität zu erreichen, schrieb Andreas Pläsier am Montag./edh/ag;

