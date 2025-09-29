Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

16.18
CHF
0.21
CHF
1.33 %
11:37:47
BRXC
29.09.2025 10:16:56

GSK Underweight

GSK
16.18 CHF 1.33%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK anlässlich des angekündigten Wechsels an der Führungsspitze mit einem Kursziel von 1486 Pence auf "Underweight" belassen. Die Ernennung des bisherigen Marketing- und Vertriebschefs Luke Miels zum neuen Unternehmenschef im kommenden Jahr dürfte ihm vor Ablauf des Dolutegravir-Patents 2028 Zeit verschaffen, sich auf die nächste Wachstumsphase des Pharmakonzerns zu fokussieren, schrieb Zain Ebrahim am Montag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
14.86 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
15.24 £ 		Abst. Kursziel*:
-2.52%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
15.21 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.30%
Analyst Name::
Zain Ebrahim 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

10:16 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
18.09.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.08.25 GSK Hold Deutsche Bank AG
06.08.25 GSK Outperform Bernstein Research
