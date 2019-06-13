EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
117.00CHF
-12.60CHF
-9.72 %
13.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.09.2025 09:30:19
EssilorLuxottica Neutral
EssilorLuxottica
252.60 CHF 5.96%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 262 Euro auf "Neutral" belassen. Zuzanna Pusz sieht die europäische Luxusgüterbranche laut ihrem am Montag vorliegenden Kommentar an einem Wendepunkt. Das dritte Quartal dürfte ihrer Einschätzung nach im Gesamtbild besser als erwartet gewesen sein. Der Fokus verlagere sich nun auf das Schlussquartal und die Zeit danach./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 02:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 02:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 02:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Neutral
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
262.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
272.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.71%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
276.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.28%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|09:30
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|26.09.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|26.09.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|09:30
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|10.09.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|117.00
|-9.72%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:38
|
UBS AG
Saint-Gobain Neutral
|10:33
|
UBS AG
Lufthansa Buy
|10:16
|
JP Morgan Chase & Co.
GSK Underweight
|10:04
|
JP Morgan Chase & Co.
Lufthansa Underweight
|09:37
|
Warburg Research
pbb Buy
|09:30
|
UBS AG
EssilorLuxottica Neutral
|09:30
|
UBS AG
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral