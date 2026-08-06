Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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06.08.2026 13:37:44
Siemens-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie
UBS AG hat eine eingehende Analyse der Siemens-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen und angehobenen Geschäftsjahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Die Sparte Digital Industries habe geliefert und die Sparte Smart Infrastructure die Erwartungen übertroffen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Bewertung der Aktie sei nach wie vor attraktiv, ergänzte er. Jede potenzielle Schwäche biete eine Kaufgelegenheit.
Aktieninformation im Fokus: Die Siemens-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung
Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 13:21 Uhr um 4.1 Prozent auf 274.30 EUR nach. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 13.01 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 1’194’165 Siemens-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte die Aktie um 17.1 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q3 2026 wird am 06.08.2026 erwartet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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