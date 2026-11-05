ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Analyst Christopher Leonard zog in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie erste Rückschlüsse aus dem Wahlsieg der Demokraten für europäische Energietechnik-Werte. Das Fazit sei grundsätzlich eher negativ, dies aber mit gewissen Einschränkungen. Außerdem sei durch den jüngsten Ausverkauf schon viel eingepreist. Siemens Energy gehört zu den Werten, bei denen er die relativ großen Kursverluste nicht für angebracht hält. Auf dem aktuellen Kursniveau zählt er die Aktie mit Schneider Electric, Prysmian und Andritz zu seinen Favoriten./tih/stk;